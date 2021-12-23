На Гаити в результате землетрясения пострадали 150 человек

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 150 человек получили ранения после землетрясения магнитудой 4,6, произошедшего 21 декабря на юге Гаити. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету le Nouvelliste.

По данным издания, все пострадавшие находятся в больницах, о погибших не сообщается. Эпицентр землетрясения находился в департаменте Гранд-Анс, где проживают более 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

В середине августа у берегов Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Тогда погибли более 2,2 тыс. человек, пострадали еще более 12,7 тыс. Полностью были разрушены более 53 тыс. зданий.-0-