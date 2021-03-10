На Гавайях из-за сильного наводнения разрушены многие дома, людей эвакуируют

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гавайях в городе Мауи проливные дожди привели к сильному наводнению. Из-за стихии разрушена плотина, повреждены дома и мосты, более 1,3 тыс. домов остались без электричества, власти объявили о срочной эвакуации населения, сообщает CNNCNN.

Как сообщила пожарная служба Мауи, было получено более дюжины обращений за помощью от местных жителей, которые оказались в ловушке в своих домах из-за подъема паводковых вод.

Как заявил мэр Мауи Майк Викторино во время пресс-конференции, такого сильного наводнения не было за последние 25 лет.-0-