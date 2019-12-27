На Гавайях пропал вертолет с семью людьми на борту

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гавайях (США) пропал туристический вертолет с семью людьми на борту, сообщает CNN со ссылкой на Береговую охрану США.

Уточняется, что воздушное судно вечером 26 декабря не вернулось из тура к побережью острова Кауаи. На борту находились пилот и шесть пассажиров. По предварительной информации, двое из них несовершеннолетние.

В заявлении береговой охраны говорится, что пропавший вертолет был оснащен электронным локатором, однако никаких сигналов получено не было.

Как сообщают в командном спасательном центре береговой охраны Гонолулу, в зоне поисков сейчас сложные погодные условия, ливень, плохая видимость и сильные ветры. Аналогичная погода ожидается и в ближайшие сутки. В поисково-спасательной операции задействованы вертолет, катер и другие ресурсы.-0-