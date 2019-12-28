На Гавайях спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела шести погибших

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли обломки вертолета, пропавшего в районе острова Кауаи в американском штате Гавайи, сообщило 28 декабря агентство Reuters .

По его данным, вертолет упал в районе национального парка Коук вблизи каньона Ваймеа в северо-западной части острова.

Вертолет, на борту которого находились семь человек, пропал во время полета над побережьем Напали острова Кауаи на Гавайях 26 декабря вечером. Береговая охрана США задействовала в поисково-спасательной операции вертолет, катер и другие ресурсы.

Тела шести человек обнаружены на острове Кауаи (штат Гавайи), сообщила телекомпания NBC. Судьба седьмого человека пока неизвестна.

Связь с вертолетом была потеряна 26 декабря. На борту находились пилот и шесть пассажиров, двое из которых, предположительно, были несовершеннолетними, уточнила Береговая охрана США.

Береговая охрана проводила поисково-спасательную операцию силами экипажей самолета HC-130 Hercules, вертолета MH-65 Dolphin, быстроходного катера William Hart. ВМС США предоставили многоцелевой вертолет для выполнения задач на море MH-60R Seahawk.

Полиция округа Кауаи ранее на своей странице в социальных сетях подтвердила обнаружение обломков гражданского вертолета. Он, предположительно, врезался в одну из гор.-0-