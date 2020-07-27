На газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На газопроводе Болгария-Греция в районе села Кулата Благоевградской области Болгарии произошел взрыв, сообщает информационное агентство БГНЕС.

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Министерство энергетики Болгарии подтвердило информацию о взрыве. По данным компании-оператора "Булгаргаз", авария произошла в 07.56 утра на магистральном газопроводе в направлении Греции. В итоге газопровод был поврежден на участке протяженностью 200 м. Пострадавших нет, однако поставки газа в Грецию временно прекращены.

Премьер-министр Бойко Борисов прокомментировал инцидент на внеочередной пресс-конференции: "Есть две версии произошедшего, сообщили мне в агентстве национальной безопасности. Как пожарный я знаю, насколько это сложно. Скорее всего, трубы очень старые, и поэтому произошла авария. К концу дня поставки газа в Грецию будут восстановлены", - сказал Бойко Борисов.-0-