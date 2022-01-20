На главной трассе Чехии столкнулись 40 автомобилей, в том числе 14 фур

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое ДТП с участием 40 автомобилей произошло сегодня около чешского города Жебрак. В результате аварии заблокировано движение по одной из главных автострад страны, сообщает телеканал CT24.

На данный момент известно о шести пострадавших. "Здесь мы предполагаем, учитывая количество разбитых машин, что будет большее количество пострадавших",- сказала представитель спасательной службы Петра Гомолова.

Из Праги к месту аварии вылетел санитарный вертолет, также сюда направляются кареты скорой помощи из ближайших населенных пунктов. Ситуация осложняется тем, что в столкновении приняли участие 14 большегрузных автомобилей.

Сообщается, что движение в направлении Праги полностью перекрыто. По предварительной информации, причиной массового ДТП стали сложные погодные условия.-0-