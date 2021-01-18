На горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии закрыли два отеля из-за нового штамма COVID-19

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент здравоохранения Швейцарии закрыл два отеля и лыжные школы на карантин на горнолыжном курорте Санкт-Мориц из-за выявленных случаев заражением новым штаммом COVID-19, сообщает Reuters.

В двух отелях выявлено около десяти случаев заболевания новым штаммом коронавируса. Департамент здравоохранения поместил отели на карантин. Для сотрудников и гостей были заказаны проверочные тесты.

Горнолыжный курорт Санкт-Мориц по-прежнему остается открытым после вспышки заболеваний новым штаммом.-0-