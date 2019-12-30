На горном курорте во Франции 97 человек на два часа застряли на сломавшейся канатной дороге

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поломка горной канатной дороги на востоке Франции стала причиной того, что 97 человек провели более двух часов на десятиметровой высоте. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Поломка случилась на горном курорте Сер Шевалье в департаменте Верхние Альпы на высоте 2200-2500 м над уровнем моря. Местная спасательная служба и отряд горной жандармерии провели эвакуацию лыжников с помощью вертолета и наземных средств. С десятиметровой высоты эвакуировали всех пассажиров канатной дороги.

Пострадавших нет.-0-