На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано 6 января на границе Ирака и Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 133 км к северо-востоку от столицы Ирака Багдада, очаг стихии залегал на глубине 49 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.-0-