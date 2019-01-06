На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано 6 января на границе Ирака и Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 133 км к северо-востоку от столицы Ирака Багдада, очаг стихии залегал на глубине 49 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях нет.-0-
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