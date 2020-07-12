На границе между США и Мексикой построили почти 400 км новой стены

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Длина стены, построенной на американо-мексиканской границе, на данный момент составляет около 400 км, а к концу года достигнет 730 км. Об этом написал 12 июля на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Мы к настоящему времени построили 240 миль новой стены на нашей южной границе. К концу года будет построено более 450 миль", - отметил Трамп.

В декабре прошлого года в Пентагоне сообщили, что на границе с Мексикой к концу 2020 года будет возведен новый участок ограждения, стоимость работ составит $400 млн. Протяженность американо-мексиканской границы - 3,14 тыс. км.

При Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась.-0-