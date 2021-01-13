На границе России и Монголии произошло землетрясение

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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня на границе России и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 269 км к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине 30 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
12 января в Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,7. По сообщениям ТАСС, землетрясение ощущалось в 36 районах Бурятии, Хакасии, Тувы, Красноярского края, Иркутской области, а также в городе Томске. В Туве в шести муниципальных образованиях был введен режим ЧС.-0-