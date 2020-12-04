На границе Украины и России произошла перестрелка

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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое вооруженных нарушителей попытались перейти границу РФ со стороны Украины, при перестрелке один погиб, двое скрылись, сообщает ТАСС.
Пограничники РФ пресекли попытку незаконного пересечения границы тремя вооруженными нарушителями со стороны Украины.
"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка перехода границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В результате ответного огня один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.-0-