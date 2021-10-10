На греческом острове Эвбея после сильного ливня подтопило более 200 домов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На греческом острове Эвбея в воскресенье после сильного ливня оказались подтопленными более 200 домов. Сообщение телеканала Skai приводит ТАСС.

Сильный дождь, который продолжался на Эвбее в течение нескольких часов, привел к переполнению местных горных рек. В результате грозы, получившей название "Афина", подтоплены более 200 домов, во многих местах водой затоплены также участки дорог. Мэр поселка Мантуди Йоргос Цапурниотис заявил в эфире Skai о "драматической ситуации, сложившейся в селениях Агиа Анна, Ахлади и Коцикиа". По словам мэра, поток воды был столь мощным, что в местечке Ахладопотамо он смыл с побережья целый дом и сбросил его в море. Данные о каких-либо пострадавших не поступали.

На севере Эвбеи находится заместитель министра при премьер-министре Христос Триантопулос, отвечающий за государственную помощь и восстановление после стихийных бедствий. Он сообщил, что государство поможет жителям острова в восстановлении от понесенного ущерба. "Мы уже одобрили чрезвычайный грант в размере 20 млн евро", - отметил Триантопулос.

Сильнейший ливень также прошел сегодня в районе городка Загора на горе Пилион (Центральная Греция), которая находится недалеко от Эвбеи, что привело к подтоплениям домов и оползням на дорогах. Гроза привела там к большому материальному ущербу. По словам местных властей, один дом был разрушен огромным куском горной породы, сорвавшимся с горы.-0-