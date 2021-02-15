На Грецию обрушились сильные снегопады

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Медея" принес в Грецию снегопады, морозы и сильный ветер. Северные и центральные районы страны покрыты снегом, сообщает Euronews .

Из-за снежных заносов и гололеда в некоторых районах Греции запретили движение большегрузных автомобилей. Водителям пришлось ночевать в кабинах своих автомобилей. На данный момент десятки фур скопились на границе с Болгарией.

Муниципальные службы страны выбиваются из сил, стараясь расчищать улицы и автотрассы. Власти призывают граждан не выходить из дома без необходимости. В районе города Кавалы на северо-востоке Греции снег дошел до берега, засыпав причалы и лодки.

На данный момент циклон "Медея" начинает смещаться на юг к Кипру. По прогнозам метеорологов, такая погода в Греции продержится еще около недели.-0-