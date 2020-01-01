На Хайнане начала работать международная биржа для торговли правами интеллектуальной собственности

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная биржа прав интеллектуальной собственности появилась в южной китайской провинции Хайнань, получившая название IPEH (IP International Exchange of Hainan), расположена в административном центре провинции городе Хайкоу, сообщил информационный ресурс Наньхайван"".

Биржа может стать крупнейшей площадкой по торговле правами на интеллектуальную собственность в Китае. Ожидается, что в ближайшие пять лет общий торговый оборот на бирже превысит 1 трлн юаней (около $143 млрд).

Биржа призвана активизировать трансграничную торговлю правами на интеллектуальную собственность, привлечь много китайских и иностранных высокотехнологичных и инновационных компаний в провинцию. Площадка может помочь в модернизации производства и решении проблем с финансированием мелких и средних предприятий на Хайнане.

IPEH станет частью масштабного проекта по строительству на Хайнане пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой.

По плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.-0-