На Хайнане запустили приложение для изучения иностранных языков

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южная провинция Китая Хайнань запустила мобильное приложение "Хайнань вайюй" ("Иностранный язык на Хайнане") для повышения уровня владения иностранными языками жителями острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Хайнань жибао".

Разработкой комплексного приложения для изучения иностранных языков в течение полугода занимался Хайнаньский институт прикладных исследований в области блокчейна Ляньюнь. Результатом работы IT-специалистов стала открытая и эффективная платформа с системой оценки учебного процесса. "Хайнань вайюй" содержит образовательные программы на 28 иностранных языках, а также словари. Приложение также может предоставлять услуги профессионального перевода на крупных международных конференциях и деловых мероприятиях, уточняет "Хайнань жибао".

Запуск приложения "Хайнань вайюй" стал частью политики местных властей по продвижению международного имиджа провинции и развития связей с мировым бизнес-сообществом. В январе прошлого года администрация провинции разработала программу по всестороннему повышению уровня владения иностранными языками жителей Хайнаня, которая, по планам властей, должна способствовать созданию на острове порта свободной торговли.

К 2025 году все госслужащие в провинции в возрасте до 40 лет будут обязаны овладеть базовой лексикой и приобрести навык общения на том или ином иностранном языке. Для чиновников старше 40 лет достаточно будет выучить простые фразы, необходимые для начального уровня владения иностранным языком.-0-