На Халактырском пляже Камчатки в пробах воды не обнаружены ядовитые вещества

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следы горюче-смазочных материалов обнаружили в пробах воды, взятой криминалистами МВД РФ на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Экспертно-криминалистическим центром краевого УМВД России были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже", - сказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре РФ напомнили, что первоначальные исследования проб воды, проведенные Камчатским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу - в 2,5 раза.

Прокуратура Камчатского края РФ продолжает проверку по информации о загрязнении морской воды и гибели животных на Камчатке. Ее контролирует Генеральная прокуратура России. На данный момент осмотрена прибрежная территория, взяты заборы проб воды и почвы, в том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты. Такие отборы проб и образцов позволяют мониторить динамику состояния окружающей среды.

Управление Росприроднадзора края и Центр гигиены и эпидемиологии по Камчатскому краю 6 октября отобрали пробы песка, морской воды, донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе, а также на полигонах. Всего специалисты в разных локациях отобрали почти 1 тыс. образцов воды, воздуха, песка и других. "Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы", - сообщили в Генпрокуратуре РФ. Среди них - Козельский и Радыгинский полигоны. "Оценка их соответствия требованиям закона будет дана в комплексе с отобранными образцами исследований", - уточнили в ведомстве. "В составе межведомственной комиссии сотрудниками прокуратуры обеспечен облет на вертолете акватории водных объектов", - сказал представитель Генпрокуратуры РФ.-0-