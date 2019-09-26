На химическом заводе во французском Руане произошел пожар

Фото Radio France
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар вспыхнул ночью на химическом заводе Lubrizol в Руане на северо-западе Франции, сообщает радио
На месте происшествия работают более 130 пожарных. Шлейф дыма виден на несколько километров вокруг. Горящий завод относится к категории SEVESO, то есть находится под особым наблюдением властей из-за наличия потенциально опасных сырьевых материалов.
По данным руководства завода и пожарных, никто не пострадал. В целях предосторожности местные власти закрыли образовательные учреждения в городе и рекомендовали жителям воздержаться от поездок. Причины возгорания выясняются.-0-