На химзаводе рядом с Венецией произошел взрыв

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В промышленной зоне Порто Маргера (провинция Венеция, Италия) произошел взрыв на химическом заводе 3V Sigma Spa, есть пострадавшие. Об этом сообщает Reuters.

После взрыва на предприятии начался пожар, на месте работают восемь команд спасателей и медики. Итальянская газета La Repubblica сообщает о двух пострадавших рабочих завода, один из них находится в критическом состоянии.

На кадрах с места происшествия виден столб черного дыма, поднимающийся над заводом. Из-за возможного выброса вредных веществ в атмосферу власти попросили местных жителей не покидать дома и закрыть окна и двери.

Причины происшествия выясняются.

Предприятие, которое находится примерно в 10 км от города Венеция, производит компоненты для текстильной, пластиковой, лакокрасочной, адгезивной и нефтехимической промышленности.-0-