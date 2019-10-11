На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром произошел взрыв на иранском нефтяном танкере, принадлежащем Национальной нефтяной корпорации. Об этом сообщает иранское информационное агентство
Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от саудовского порта Джидда. По сведениям агентства, при взрыве повреждены два резервуара, нефть из них вытекает в Красное море.
Экипаж судна взял ситуацию под контроль. В результате ЧП никто не пострадал.
Специалисты расследуют обстоятельства происшествия. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать террористический акт.-0-