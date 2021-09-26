На испанском острове Пальма возобновил работу аэропорт

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На испанском острове Пальма, где всю неделю продолжались мощные извержения вулкана, возобновил свою работу аэропорт. От пепла очищено 250 тыc. квадратных метров. Но авиакомпании пока не спешат выполнять рейсы, передает МИР 24.

Пеплопад здесь прекратится не скоро. Стихия сотрясает остров Пальма уже девять дней. И по прогнозам Института вулканологии, такая ситуация сохранится еще минимум два месяца.

Согласно оценкам специалистов, лава уничтожила уже более 400 зданий. Из зоны бедствия эвакуированы почти семи тысяч человек.