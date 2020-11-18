На ИВЛ находятся 5 тыс. больных коронавирусом россиян - глава Минздрава РФ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России около 5 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, в российских стационарах находятся около 221 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 10% - в тяжелом состоянии. "Сегодня у нас находятся на наблюдении и лечении более 1,1 млн пациентов и 221 тыс. пациентов находятся с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в стационарах. Среди госпитализированных 10% - это пациенты тяжелые, требующие интенсивного наблюдения", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Пациентами с коронавирусом занято 20% реанимационных коек, уточнил Мурашко.

Мурашко назвал достаточно стабильным положение с обеспечением лекарствами пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в стационарах.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в трех регионах России - Орловской области, Севастополе и Чувашии - занято более 95% коек для пациентов с коронавирусом. Голикова уточнила, что в список регионов, где занятость превышает 90%, входят Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области, Республики Коми и Мордовия.

Она напомнила, что всего в России развернуто более 268 тыс. ковидных коек. "Из них почти 147,5 тыс. оснащено подачей кислорода и почти 31 тыс. - искусственной вентиляцией легких", - уточнила вице-премьер.

Также Татьяна Голикова рассказала, что суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала октября увеличился в 2,5 раза.

Владимир Путин считает недопустимым медлить в борьбе с коронавирусом. "Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей, в их защите - вот это ключевой критерий в работе всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого", - сказал Путин. "В целом по стране ситуация непростая, но контролируемая. При этом в отдельных субъектах Федерации обстановка, прямо скажем, является сложной", - отметил президент РФ.

В общей сложности в России заразились коронавирусом 1 991 998 человек, с момента вспышки скончались 34 387 пациентов.-0-