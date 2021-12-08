На Израиль обрушилась пыльная буря с мощными ливнями

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощная пыльная буря с сильными ветрами и ливнями обрушилась на Израиль, на горе Хермон на севере страны начался снегопад, сообщает ТАСС со ссылкой на радио Kan.

По данным радиостанции, сегодня на всей территории страны отмечается крайне высокий уровень загрязнения воздуха пылевыми частицами. В Иерусалиме 70-летняя женщина была ранена веткой, она госпитализирована. Шквальный ветер дует вдоль всего побережья, на севере, в пустынях на юге и в центральной части Израиля.

Ночью ливневые дожди с грозами продолжатся в северной, центральной и восточной частях страны, в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря ожидаются подтопления, указывает радиостанция.-0-