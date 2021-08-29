На Ямайке умер один из самых известных исполнителей регги Ли Перри

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер и исполнитель регги Ли Перри скончался на Ямайке на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра карибской страны Эндрю Хоулнесса.

"Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного продюсера и певца Рейнфорда Хью Перри, известного как Ли "Скрэтч" Перри, его всегда будут помнить за его безупречный вклад в музыку. Пусть его душа покоится с миром", - написал премьер в своем Twitter.

Перри также был пионером в разработке даб-музыки в 1970-х, когда начал применять студийные эффекты для создания новых инструментальных композиций из существующих треков регги. Он работал с такими артистами как Боб Марли и Beastie Boys.-0-