На японском острове Нисиносима активизировался вулкан

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На удаленном острове Нисиносима в Японии лава, извергающаяся из кратера вулкана, поднимается на высоту 200 м. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.

Управление с 11 июля вело наблюдение с борта судна за этим вулканическим островом, расположенным к югу от Токио. На сделанных снимках видно, как огромное количество вулканического пепла вырывается из кратера и крупные куски породы разлетаются в воздухе. Причем лава вырывается из кратера, поднимаясь на высоту около 200 м.

По данным наблюдения с метеорологического спутника, 4 июля дым поднялся до 8,3 км от кратера. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный таким видом наблюдений.

Метеорологическое управление Японии призывает население проявлять осторожность в радиусе примерно 2,5 км от кратера вулкана.-0-