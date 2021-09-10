На юг Италии обрушилось торнадо - есть жертвы

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли, девять получили травмы в результате торнадо, обрушившегося на южный итальянский остров Пантеллерия. Об этом сегодня проинформировала газета La Repubblica со ссылкой на мэра Винченцо Кампо, сообщает ТАСС.

"Безусловно, это был смерч, затронувший дома, а также различные транспортные средства, - приводит его слова издание. - Мы все еще оцениваем то, что произошло".

По данным газеты, повреждены минимум 10 автомобилей.-0-