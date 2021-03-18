На юг США обрушилась непогода

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На южные штаты США обрушилась непогода, поступают предупреждения об угрозе торнадо и наводнений, сообщает Euronews.

Сильные ветры, проливные дожди и грозы обрушились на регион, который простирается от юго-востока Арканзаса и северо-востока Луизианы до Миссисипи и Алабамы.

Губернатор Алабамы Кей Айви объявила чрезвычайное положение. В школах ввели дистанционное обучение, также была приостановлена вакцинация населения.

Из разных штатов поступают сообщения о разрушенных домах, поваленных деревьях и поврежденных линиях электропередачи. По данным Fox News, более 70 тыс. домов и предприятий остались без электричества в регионе от Техаса до Алабамы.

Как сообщает издание USA Today со ссылкой на данные Центра прогнозирования штормов метеорологической службы, в среду на юге страны было зарегистрировано не менее девяти торнадо.

В настоящее время штормовой фронт движется на восток, в Каролину.-0-