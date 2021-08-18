На юге Франции два человека погибли из-за лесных пожаров

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека стали жертвами лесных пожаров на юге Франции в департаменте Вар, сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента."К сожалению, в настоящее время мы констатируем увеличение количества пострадавших до 24 человек, в том числе пять пожарных, - отметил префект Эванс Ришар. - Мы также скорбим о двух жертвах пожаров".В тушении огня участвуют 1,2 тыс. пожарных. Как сообщили в спасательных службах, 6,3 тыс. га растительности уже сгорело.Франция переживает один из крупнейших пожаров этого лета, самый сильный в регионе за последние 20 лет. Как сообщила главная региональная газета "Вар матэн", огонь возник первоначально на автостоянке у автодороги А75, недалеко от города Гонфарон. В этом регионе Франции несколько дней стояла сильная жара - столбик термометра вплотную подходил к отметке в 40 градусов Цельсия.-0-