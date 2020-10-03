На юге Франции из-за непогоды 9 человек пропали без вести

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юг Франции обрушились сильные дожди и штормовой ветер. Из-за непогоды девять человек пропали без вести, в том числе двое пожарных: их автомобиль смыло рекой, сообщает Euronews.

Самая сложная ситуация в департаменте Приморские Альпы: за 12 часов там выпало до 500 мм осадков, что равняется среднему показателю за год. Все учебные заведения в регионе закрыты, людей призывают оставаться дома.

Накануне в коммуне Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды обрушился автомобильный мост. Рядом, в Ла-Боллен-Везюби, река смыла часть дорожного покрытия. Из-за риска оползней прервана связь с несколькими деревнями.

Как отметил мэр Ниццы, в департаменте более 100 домов разрушены или серьезно повреждены. Тысячи жителей остались без электричества.

Из-за непогоды в прошлом году в это же время на юго-востоке Франции погибли 14 человек.-0-