На юге Франции из-за пандемии отменили мероприятия под открытым небом

21 сентября, Минск Корр. БЕЛТА/. В департаменте Рона на юге Франции ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Там отменены мероприятия под открытым небом, сообщает ТАСС.

Департамент Рона признан зоной активного распространения COVID-19. В связи с этим ужесточены меры борьбы с инфекцией. В частности, с 22 сентября в ряде городов вводится обязательное ношение защитных масок. Контроль за этим будет усилен в кафе и других заведениях. В общественных местах с 20.00 до 06.00 будут запрещены продажа и употребление алкоголя. В ресторанах за одним столом смогут разместиться не более 10 человек, гостям запретят танцевать.

В отношении крупных мероприятий теперь действует ограничение в 1 тыс. участников. Отменяются запланированные на осень выставки и ярмарки. Также ограничат работу мобильных закусочных и киосков на территории спортивных объектов и рядом с ними.

Ранее похожие ограничения анонсировали власти и других департаментов Франции.-0-