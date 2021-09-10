На юге Франции на металлургическом заводе произошел пожар

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции на металлургическом заводе Aubert&Duval в коммуне Памье произошел сильный пожар. Об этом сообщается в Twitter префектуры департамента.

"Сегодня утром в здании площадью 400 кв. м на территории завода Aubert&Duval в Памье загорелся резервуар с кислотой. Огонь быстро распространился по всему зданию. Персонал был эвакуирован", - говорится в сообщение.

Местных жителей в радиусе 200 м от завода попросили не покидать свои дома, остальных горожан призвали ограничиться в передвижении и отказаться от любых поездок, чтобы не мешать действиям экстренных служб.

"Въезд в Памье закрыт. Никаких эвакуационных мероприятий в городе к настоящему моменту не планируется", - заявили власти.

Как сообщает ТАСС, завод Aubert&Duval является крупнейшим среди предприятий этой компании во Франции. Его штат насчитывает около ста человек. Основной продукцией являются детали для авиационной и автомобильной промышленности.-0-