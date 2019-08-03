На юге Франции сгорело 319 га леса

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесные пожары, разгоревшиеся в департаменте Гар на юге Франции, локализованы. Соответствующее сообщение распространила сегодня пожарно-спасательная служба департамента, сообщает ТАСС.

"Огонь локализован, сгорели 319 га леса, а также один жилой дом. В подкрепление 450 спасателям Гара были направлены коллеги из соседних департаментов. На месте работают 140 пожарных машин", - говорится в сообщении.

Сейчас сотни сотрудников пожарно-спасательной службы проверяют местность на предмет возможных очагов возгорания и предпринимают меры по профилактике новых пожаров. Пожарные подчеркивают, что риск возгораний сохраняется ввиду жаркой погоды и отсутствия осадков.

В свою очередь, как отметил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, накануне полиция задержала двух человек, которых подозревают в причастности к возникновению как минимум двух возгораний близ коммуны Женерак в департаменте Гар. Глава МВД уточнил, что всего на юге страны 2 августа было зафиксировано 11 крупных пожаров. При этом он отметил, что 90% возгораний произошли по вине человека, и уточнил, что в большинстве случаев речь не идет о преступном умысле.-0-