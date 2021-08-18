На юге Гаити 4 человека погибли из-за шторма "Грейс"

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами шторма "Грейс" на юге Гаити стали минимум четыре человека. Такие данные приводит газета Le Nouvelliste со ссылкой на управление гражданской защиты республики, сообщает ТАСС.Еще один человек пропал без вести.Тропическая депрессия "Грейс", сформировавшаяся в Атлантическом океане, 14 августа усилилась до уровня тропического шторма. К вечеру 16 августа атмосферное явление принесло в Гаити сильные дожди и ветер. Сегодня шторм усилился до урагана первой - из пяти - категории по шкале Саффира-Симпсона на пути к мексиканскому штату Кинтана-Роо.-0-