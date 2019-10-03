На юге Ирака ввели комендантский час

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли и 110 пострадали 2 октября в столкновениях между протестующими и сотрудниками силовых структур в городе Эн-Насирия - административном центре провинции Ди-Кар в 350 км южнее Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya .

После полудня сотни манифестантов направились к провинциальному совету, однако были остановлены полицией. В стычках им удалось прорвать кордоны безопасности, ворвавшаяся толпа устроила погром и подожгла правительственное учреждение. Через некоторое время силовикам удалось оттеснить зачинщиков беспорядков, однако прибывшие на место пожарные расчеты не смогли справиться с огнем, и здание полностью выгорело.

Вслед за этим власти ввели в провинции комендантский час, а на помощь силовым структурам в город прибыли элитные подразделения по борьбе с терроризмом. Следом за Эн-Насирией запрет на передвижения людей и транспорта после 20:00 объявлен в Эль-Хилле (центр провинции Бабиль) и Эль-Амаре (столица провинции Майсан).

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки кабинета Аделя Абдель Махди, в ряде мест, в том числе в столице, мирные демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В течение сегодняшнего дня манифестации вспыхнули сильнее и охватили новые провинции, главным образом южного региона страны. Участники акций штурмуют и жгут здания местных администраций, перекрывают дороги, вступают в стычки с полицейскими, которые для разгона толпы применяют слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

По некоторым данным, только в Багдаде за два дня убиты шесть человек, сотни раненых. Несколько часов назад премьер провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, по итогам которого правительство заявило о поддержке "законных требований" демонстрантов.

В связи с происходящим министр обороны Наджах аш-Шамари отдал приказ привести все воинские подразделения в состояние максимальной боеготовности "для сохранения суверенитета государства, правительственных учреждений, жизненно важных объектов и дипломатических миссий".-0-