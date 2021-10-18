На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами, без вести пропали 12 человек

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Испании перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, плывшими из Алжира, в результате 12 человек пропали без вести. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что испанская береговая охрана смогла спасти двух мигрантов. Спасательная операция началась после того, как норвежское парусное судно объявило, что подобрало алжирца-мигранта за несколько морских миль от берега испанской провинции Альмерия. Еще одного мигранта спасли в море, его заметил вертолет, который был направлен в тот район.

Двое мигрантов рассказали, что на прошлой неделе они и еще 12 человек сели на лодку на северо-западе Алжира, но по дороге в Испанию двигатель сломался, в результате чего судно перевернулось.

Поисковые работы продолжаются.

По данным Министерства внутренних дел Испании, с января по конец сентября 2021 года в страну, на Балеарские и Канарские острова по морю прибыли более 27 тыс. мигрантов, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2020 года.-0-