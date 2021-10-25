На юге Италии из-за штормового ветра и ливней объявлен красный уровень опасности

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский остров Сицилия и южная область Калабрия в выходные пострадали от штормового ветра и ливней, в результате чего один человек погиб и еще один пропал без вести, сообщает итальянское агентство ANSA.

Власти объявили красный уровень погодной опасности на востоке острова Сицилия и в некоторых районах Калабрии. В ряде провинций закрыты школы, парки, кладбища, а также центры вакцинации. Кроме того, отменены или перенаправлены десятки авиарейсов.

Падавшие деревья повредили крыши домов и другие конструкции. Ливни вызвали многочисленные подтопления, потоки воды также унесли несколько автомобилей. В городе Кротоне в качестве меры предосторожности из своих домов были эвакуированы около восьмидесяти человек. Сообщается о затрудненном движении на участке дороги, ведущей из Палермо в Катанию.

По данным синоптиков, порывы ветра, принесенного циклоном на юг Италии, достигают 100 км/ч. Ожидается, что в ближайшее время непогода обрушится на центральную часть страны.-0-