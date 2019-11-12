На юге Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красный уровень опасности из-за обильных дождей и штормов объявлен 12 ноября в Калабрии, Базиликате и Сицилии (юг Италии). Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica .

Из-за сложных метеоусловий администрации ряда южных муниципалитетов Италии распорядились 12 ноября закрыть школы. Уточняется, что в южной части Сицилии сегодня пройдут сильные ливни с грозами, также проливные дожди ожидаются в Калабрии, Базиликате и Апулии. В то же время в горных районах на севере страны синоптики прогнозируют обильные снегопады. А в Венеции из-за дождей уровень подъема воды может достичь критической отметки в 155 см.

Уже 11 ноября шторм пронесся в районе порта Ликата (Сицилия), из-за чего в городе Агридженто были перекрыты дороги. В Риме из-за ливней были подтоплены и закрыты некоторые станции метро. О пострадавших не сообщается.-0-