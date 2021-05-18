На юге Израиля снова сработали сирены воздушной тревоги

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирены воздушной тревоги прозвучали сегодня рано утром на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа, сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал Армии обороны Израиля.

"Сирены прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа", - проинформировали военные. Они также уточнили, что сигналы тревоги сработали в кибуце Нахаль-Оз, расположенном близ границы с прибрежным анклавом.

С 10 мая между палестинскими группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Потери палестинцев только в секторе за неделю бомбардировок уже превысили 200 человек убитыми и 1,3 тыс. ранеными.-0-

Авиаудары Израиля по сектору Газа. Фото EPA