На юге Калифорнии из-за пожара эвакуировали около 11 тыс. человек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного природного пожара в Санта-Паула в округе Вентура на юге штата Калифорния была проведена эвакуация 10,888 тыс. жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу Вентуры.
Огнем охвачена территорию общей площадью 3,532 тыс. га. Пожар уничтожил три постройки. Угроза загорания остается для 1,8 тыс. домов.
В тушении принимают участие 1300 человек, задействованы 191 пожарная машина, 8 вертолетов, 22 бульдозера. Пожар, начавшийся 31 октября, пока локализован на 20%.
По данным пожарной службы Калифорнии, на территории штата насчитывается восемь очагов крупных природных пожаров.-0-