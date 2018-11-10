На юге Калифорнии жертвами лесного пожара стали два человека

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при лесном пожаре в южной части американского штата Калифорния, сообщают информагентства со ссылкой на местного шерифа.
Пожар в данном районе начался ранее на этой неделе, сгорело уже более 150 домов. По данным шерифа, в связи с гибелью людей начато расследование.
На севере Калифорнии также продолжаются лесные пожары. Как стало известно в пятницу, они унесли жизни девяти человек. В северной части штата огнем уничтожено свыше 6,7 тыс. домов.-0-
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