На юге Китая обрушилось здание завода, есть погибшие

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое рабочих погибли и еще 27 получили ранения в результате обрушения деревообрабатывающего завода в автономном районе Гуанси-Чжуанский на юге КНР. Об этом сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел 20 мая в городском округе Гуйган. С места происшествия были госпитализированы 29 пострадавших, впоследствии двое из них скончались в больнице.

Начато расследование. По предварительным данным, здание завода обрушилось из-за продолжительных ливней и сильных ветров.-0-