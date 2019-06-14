На юге Китая обрушился мост, несколько автомобилей упали в реку

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля угодили в реку из-за упавшего городского моста в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Хэюань. Причиной обрушения части моста в реку стали проливные дожди.

Одного человека, находившегося в машине, удалось спасти, информации о других пострадавших пока нет. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Отмечается, что город Хэюань расположен в районе, который наиболее пострадал от проливных ливней, обрушившихся на провинцию Гуандун на минувшей неделе.

В южных регионах Китая каждый год в начале лета происходят наводнения, а на севере страны наступает засуха.

В китайской провинции Юньнань из-за засухи более 2 млн человек остались без воды Местное водохранилище Хэйнигоу вблизи города Сяобайху, которое в обычное время вмещает 600 тыс. куб.м воды, из-за жары полностью высохло. Согласно официальным данным, засуха затронула территорию площадью свыше 1 млн га.

В затопленных районах власти проводят массовую эвакуацию.-0-