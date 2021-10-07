На юге Китая пять человек погибли в ДТП, еще 11 получили ранения

Фото из архива
7 октября, Наньнин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 получили ранения в результате лобового столкновения грузовика с пятью легковыми автомобилями в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.
По данным местных властей, грузовик пробил центральное разделительное ограждение на территории города Циньчжоу и врезался в пять автомобилей, ехавших по встречной полосе.
Водитель грузовика был задержан. На данный момент ведется расследование причин инцидента.-0-