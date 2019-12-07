На юге Мексики обнаружено крупное месторождение нефти

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти на суше в штате Табаско на юго-востоке страны. Об этом президенту латиноамериканского государства Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору доложил генеральный директор мексиканской нефтяной корпорации Petróleos Mexicanos, сообщает ТАСС.
Крупное месторождение, получившее название "Кески" имеет объем в 500 млн баррелей эквивалента сырой нефти.
Ранее глава Мексики неоднократно заявлял, что будет уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны. Он обещал инвестировать в нее несколько миллиардов долларов и вывести добычу на уровень в 2,5 млн баррелей в сутки.-0-