На юге Мексики перевернулся междугородний автобус

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Междугородний автобус компании ADO перевернулся на трассе в муниципалитете Ночистлан в штате Оахака на юге Мексики. Жертвами ДТП стали по меньшей мере три человека, еще восемь получили травмы, сообщает ТАСС.
Причиной трагедии стало столкновение с другим автомобилем. Все погибшие, в том числе один ребенок, были членами одной семьи из штата Сакатекас. Сведений о состоянии пострадавших в ДТП обнародовано не было.
Сотрудники региональной прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы.-0-