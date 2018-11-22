На юге Мексики задержаны около 600 человек из каравана мигрантов

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 600 участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны 21 ноября в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Televisa.

Сотрудники Национального института миграции (НИМ) и Федеральной полиции проинформировали мигрантов о невозможности их пребывания в Мексике без необходимых документов. Кроме того, представители власти попросили граждан стран Центральной Америки обратиться за получением миграционных виз или подать прошение о получении убежища. Однако в ответ они получили отказ, после чего приступили к задержаниям. Известно, что мигрантов доставят в принадлежащий НИМ центр в городе Тапачула в Чьяпасе.

Накануне, 20 ноября, министерство внутренних дел Мексики сообщило, что в двух граничащих с США городах - Тихуане и Мехикали - находятся порядка 5,6 тыс. выходцев из стран Центральной Америки, которые хотят попасть на территорию соседнего государства. Недовольные массовым прибытием мигрантов жители Тихуаны 18 ноября провели массовую акцию протеста против их присутствия в городе.

Президент США Дональд Трамп 9 ноября подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.-0-