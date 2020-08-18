На юге Пакистана перевернулось судно с туристами, есть погибшие

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшое судно перевернулось на озере на юге Пакистана, погибли 10 местных туристов, сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел на озере Кинджхар в провинции Синд. На борту судна находились по меньшей мере 13 туристов и лодочник.

Спасатели заявили, что из воды были извлечены тела 10 погибших, в том числе двоих детей. Еще несколько человек были спасены и доставлены в больницу.

По данным СМИ, причинами аварии могли стать перегрузка судна и сильный ветер. Ведется расследование обстоятельств происшествия.-0-