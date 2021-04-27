На юге Польши демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник советско-польскому братству по оружию демонтировали в центре города Чеховице-Дзедзице на юге Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал города.

Демонтаж провели в соответствии с решением главы региона (Шленского воеводства) на основании закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя.

"С момента принятия этого закона 1 апреля 2016 года проводился правовой анализ и шла оживленная дискуссия о судьбе памятника "Братство по оружию", стоящего в центре Чеховице-Дзедзице с 1953 года. Свои аргументы представили сторонники того, чтобы оставить памятник на его месте, а также те, кто требовал его убрать. Однако именно воевода после нескольких месяцев разбирательств по этому поводу принял окончательное решение о демонтаже памятника, квалифицировав его как объект, пропагандирующий коммунизм", - указано на портале.

В защиту памятника выступала группа местных жителей, которые предложили оставить его и изменить название на "Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны". В петиции, которую подписали более 200 человек, указывалось, что памятник стал постоянной частью городского пространства и имеет художественную ценность. "Это единственный в городе прекрасный образец польской школы социалистического реализма и монументализма Ксаверия Дуниковского, учеником которого был автор памятника Станислав Марчинув", - указали они.

Во время работ с цоколя были сняты фигуры несущих флаг двух солдат в военной форме - советского и польского. Их удалось снять с постамента, не повредив, и перевести на принадлежащую местным властям закрытую территорию.-0-