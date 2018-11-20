На юге Португалии обрушилась часть дороги

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть автомобильной дороги обрушилась 19 ноября в португальском регионе Алту-Алентежу. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Автострада соединяла населенные пункты Борба и Вила-Висоза. На месте инцидента работают пожарные и спасатели, задействованы летательные аппараты. Сообщается, что под завалами могут находиться четыре-пять человек.

По информации газеты Jornal de Noticias, в результате обрушения дороги погибли не менее двух человек.-0-