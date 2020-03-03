На юге США из-за торнадо погибли 9 человек

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, который обрушился на штат Теннесси (США) в ночь на 3 марта. Об этом сообщает американский телеканал FOX 8.

Стихия обрушилась на столицу штата Теннесси Нашвилл около 00.30 по местному времени, затем торнадо двигалось на восток со скоростью примерно 20 м/с. Сообщается о десятках поврежденных зданий - только в Нашвилле частично или полностью разрушены около 40 строений. Значительный ущерб нанесен аэропорту в Западном Нашвилле. Из-за торнадо в Теннесси более 50 тыс. потребителей остались без электричества.

Спасательные службы штата сообщают о нескольких раненых, их точное число будет названо позже - сейчас ведутся разборы завалов разрушенных зданий.

Из-за серьезного урона, нанесенного Нашвиллу, все местные школы 3 марта будут закрыты, сообщает американская телесеть NBC.

В данный момент предупреждение о возможном торнадо действует на территории северной части штата Теннесси.-0-